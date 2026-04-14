МИД: Существует необходимость в международной поддержке деятельности по разминированию
- 14 апреля, 2026
- 14:22
Существует необходимость в усилении международной поддержки деятельности по разминированию в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел в соцсети X.
В МИД подчеркнули, что мины по-прежнему продолжают представлять угрозу для жизни граждан Азербайджана, в связи с чем сохраняется острая необходимость в усилении международной поддержки комплексных усилий по разминированию.
"14 апреля сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) погиб в результате подрыва на противотанковой мине в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, близким и коллегам. Эта трагедия - суровое напоминание о продолжающейся человеческой цене минной угрозы и о ежедневной опасности, с которой сталкиваются те, кто работает над обеспечением безопасности освобожденных территорий", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что с момента окончания Отечественной войны 2020 года жертвами мин стали 422 гражданина Азербайджана.
Напомним, что сегодня сотрудник ANAMA Метили Муган Рафаиль оглу (1995 г.р.) погиб при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на противотанковой мине.
Landmines continue to claim lives in #Azerbaijan.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 14, 2026
On April 14, an employee of the Mine Action Agency of the Republic of Azerbaijan @ANAMA_gov_az was killed after triggering an anti-tank landmine in the Fuzuli district, in the village of Ashaghy Abdurrahmanli.
We extend our… pic.twitter.com/ntsNZ56Hch