    МИД: Существует необходимость в международной поддержке деятельности по разминированию

    МИД: Существует необходимость в международной поддержке деятельности по разминированию

    Существует необходимость в усилении международной поддержки деятельности по разминированию в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел в соцсети X.

    В МИД подчеркнули, что мины по-прежнему продолжают представлять угрозу для жизни граждан Азербайджана, в связи с чем сохраняется острая необходимость в усилении международной поддержки комплексных усилий по разминированию.

    "14 апреля сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) погиб в результате подрыва на противотанковой мине в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, близким и коллегам. Эта трагедия - суровое напоминание о продолжающейся человеческой цене минной угрозы и о ежедневной опасности, с которой сталкиваются те, кто работает над обеспечением безопасности освобожденных территорий", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    В МИД отметили, что с момента окончания Отечественной войны 2020 года жертвами мин стали 422 гражданина Азербайджана.

    Напомним, что сегодня сотрудник ANAMA Метили Муган Рафаиль оглу (1995 г.р.) погиб при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на противотанковой мине.

    Azərbaycan XİN: Minatəmizləmə işlərində geniş beynəlxalq dəstəyin göstərilməsinə təcili ehtiyac var
    Azerbaijan MFA calls for international support for demining efforts

