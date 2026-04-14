В Физули сотрудник ANAMA подорвался на мине

В результате минного инцидента в Физулинском районе 14 апреля погиб сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Об этом Report сообщили в агентстве.

Инцидент произошел в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

Сотрудник агентства Метили Муган Рафаиль оглу (1995 г.р.) погиб при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на противотанковой мине.

Отметим, что с учетом данного инцидента, после Второй Карабахской войны в общей сложности зафиксировано 422 минных инцидента, в результате которых 73 человека погибли, 349 получили ранения.