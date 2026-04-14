ANAMA əməkdaşı Füzulidə minaya düşərək həlak olub
Hadisə
- 14 aprel, 2026
- 12:01
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşı aprelin 14-də Füzuli rayonunda baş verən mina hadisəsində həlak olub.
Bu barədə "Report"a ANAMA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, hadisə rayonun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində baș verib.
Agentliyin əməkdaşı 1995-ci il təvəllüdlü Mətili Muğan Rəfayıl oğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən tank əleyhinə mina partlayışında həlak olub.
Qeyd edək ki, bu hadisədə nəzərə alınmaqla İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ümumilikdə 422 mina hadisəsi baş verib ki, nəticədə 73 nəfər həlak olub, 349 nəfər xəsarət alıb.
