    Нетаньяху и Вэнс обсудили итоги переговоров США и Ирана

    Нетаньяху и Вэнс обсудили итоги переговоров США и Ирана

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудили по телефону итоги переговоров США и Ирана в Исламабаде.

    Как передает Report, об этом сообщила сегодня канцелярия главы правительства.

    "Вчера я разговаривал с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он позвонил мне из своего самолета, когда возвращался из Исламабада. Он подробно, как это ежедневно делают члены нынешней администрации, проинформировал меня о ходе переговоров. В данном случае - о провале переговоров", - заявил Нетаньяху. на еженедельном заседании кабмина.

    По его утверждению, переговоры завершились неудачей из-за позиции иранской делегации. Кроме того, по словам Нетаньяху, Вэнс заверил его, что Вашингтон по-прежнему неотступно требует от Тегерана передать весь имеющийся у него уран и полностью отказаться от его обогащения на иранской территории в будущем. "Это их главная цель, и, конечно, это важно и для нас", - отметил израильский премьер.

    Netanyahu ilə Vens ABŞ və İran danışıqlarının yekunlarını müzakirə ediblər

    Последние новости

    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    17:16

    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    Другие страны
    17:12

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Другие страны
    17:12

    В Азербайджане расширяется охват обязательного личного страхования от несчастных случаев

    Финансы
    Лента новостей