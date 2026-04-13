Нетаньяху и Вэнс обсудили итоги переговоров США и Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудили по телефону итоги переговоров США и Ирана в Исламабаде.

Как передает Report, об этом сообщила сегодня канцелярия главы правительства.

"Вчера я разговаривал с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он позвонил мне из своего самолета, когда возвращался из Исламабада. Он подробно, как это ежедневно делают члены нынешней администрации, проинформировал меня о ходе переговоров. В данном случае - о провале переговоров", - заявил Нетаньяху. на еженедельном заседании кабмина.

По его утверждению, переговоры завершились неудачей из-за позиции иранской делегации. Кроме того, по словам Нетаньяху, Вэнс заверил его, что Вашингтон по-прежнему неотступно требует от Тегерана передать весь имеющийся у него уран и полностью отказаться от его обогащения на иранской территории в будущем. "Это их главная цель, и, конечно, это важно и для нас", - отметил израильский премьер.