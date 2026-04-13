İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    UKMTO: Xarici gəmilərə Hörmüz boğazından çıxmaq üçün güzəştli dövr verilib

    Digər ölkələr
    • 13 aprel, 2026
    • 19:24
    UKMTO: Xarici gəmilərə Hörmüz boğazından çıxmaq üçün güzəştli dövr verilib

    Bu gün ABŞ tərəfindən tətbiq edilən blokada fonunda İran limanlarında olan xarici gəmilərə Hörmüz boğazından keçmək üçün məhdud güzəştli dövr verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyinin (UKMTO) bəyanatında bildirilib.

    Bəyanata əsasən, güzəştli dövr neytral gəmilər üçün nəzərdə tutulub, onlar İran limanlarını təhlükəsiz şəkildə tərk edə biləcəklər.

    Qeyd olunub ki, bu dövrün konkret müddəti dənizçilər üçün rəsmi bildirişdə göstəriləcək və orada məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi şərtləri də ətraflı şəkildə izah ediləcək.

    UKMTO vurğulayıb ki, İran limanları, neft terminalları və ya sahil infrastrukturu ilə əlaqədə olduqları halda, blokada bayrağından asılı olmayaraq, istisnasız olaraq bütün gəmilərə şamil ediləcək.

    Məhdudiyyətlər İranın bütün sahil xəttini əhatə edir. Bununla yanaşı, hərəkət marşrutları, yoxlama prosedurları və icazə verilən tranzit qaydaları da daxil olmaqla əlavə təlimatlar hazırlanma mərhələsindədir və daha sonra dərc olunacaq.

    Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi (UKMTO)
    UKMTO: Иностранные суда получат льготный период для выхода через Ормузский пролив

