İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Cüdo üzrə Asiya Kuboku: Azərbaycan millisinin bütün təmsilçiləri mükafatçılar sırasında yer alıblar

    Fərdi
    • 31 oktyabr, 2026
    • 21:13
    Cüdo üzrə Asiya Kuboku: Azərbaycan millisinin bütün təmsilçiləri mükafatçılar sırasında yer alıblar

    İordaniyanın paytaxtı Əmmanda keçirilən cüdo üzrə gənclər arasında Asiya Kubokunda Azərbaycan millisinin bütün təmsilçiləri mükafatçılar sırasında yer alıblar.

    "Report" xəbər verir ki, komanda 2 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc olmaqla, ümumilikdə 5 medal əldə edib.

    Gülşən Hüseynova (-48 kq) və Ayan Əliyeva (-63 kq) turnirin qalibi olublar. Gülgəz Musayeva (-48 kq) və Aytən Verdiyeva (-57 kq) ikinci, Çinarə Sadıqova (-52 kq) isə üçüncü yeri tutub.

    Azərbaycan yığması ilk yarış gününü qızların mübarizəsində 1-ci, ümumi komanda hesabında isə 2-ci sırada başa vurub.

    Beynəlxalq yarışda 19 ölkədən 121 cüdoçu iştirak edir.

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