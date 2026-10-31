Cüdo üzrə Asiya Kuboku: Azərbaycan millisinin bütün təmsilçiləri mükafatçılar sırasında yer alıblar
Fərdi
- 31 oktyabr, 2026
- 21:13
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İordaniyanın paytaxtı Əmmanda keçirilən cüdo üzrə gənclər arasında Asiya Kubokunda Azərbaycan millisinin bütün təmsilçiləri mükafatçılar sırasında yer alıblar.
"Report" xəbər verir ki, komanda 2 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc olmaqla, ümumilikdə 5 medal əldə edib.
Gülşən Hüseynova (-48 kq) və Ayan Əliyeva (-63 kq) turnirin qalibi olublar. Gülgəz Musayeva (-48 kq) və Aytən Verdiyeva (-57 kq) ikinci, Çinarə Sadıqova (-52 kq) isə üçüncü yeri tutub.
Azərbaycan yığması ilk yarış gününü qızların mübarizəsində 1-ci, ümumi komanda hesabında isə 2-ci sırada başa vurub.
Beynəlxalq yarışda 19 ölkədən 121 cüdoçu iştirak edir.
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