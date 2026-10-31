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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Lənkəranda oyuncaq silahlı şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 20:41
    Lənkəranda oyuncaq silahlı şəxs saxlanılıb

    Lənkəran şəhərində özünü hüquq-mühafizə orqanlarından birinin əməkdaşı kimi təqdim edən naməlum şəxs müəyyən olunub.

    "Report" xəbər verir ki, polis tərəfindən keçirilən tədbirlərlə S.Dadaşzadə saxlanılıb.

    Araşdırmalarla onun üzərində gəzdirdiyi silaha bənzər əşyanın oyuncaq olması, özünün isə hər hansı hüquq-mühafizə orqanlarıda heç vaxt işləmədiyi müəyyən edilib. Onunla bağlı məsuliyyət tədbirləri görülür.

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    MiniBoss
    MiniBoss

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    Lənkəranda oyuncaq silahlı şəxs saxlanılıb
    Hadisə
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