UKMTO: Иностранные суда получат льготный период для выхода через Ормузский пролив

Иностранным судам, находящимся в иранских портах, предоставлен "ограниченный льготный период" для прохода через Ормузский пролив на фоне введенной сегодня блокады США.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центра морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Согласно заявлению, льготный период предусмотрен для нейтральных судов, они смогут безопасно покинуть иранские порты.

Отмечается, что конкретная продолжительность этого периода будет указана в официальном уведомлении для моряков, где также будут подробно изложены условия применения ограничительных мер.

В UKMTO подчеркнули, что блокада будет распространяться на все суда без исключения, независимо от их флага, если они взаимодействуют с иранскими портами, нефтяными терминалами или прибрежной инфраструктурой.

Ограничения охватывают всю береговую линию Ирана. При этом дополнительные инструкции, включая маршруты движения, процедуры проверки и правила разрешенного транзита, находятся в стадии разработки и будут опубликованы позднее.