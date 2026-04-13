    UKMTO: Иностранные суда получат льготный период для выхода через Ормузский пролив

    Иностранным судам, находящимся в иранских портах, предоставлен "ограниченный льготный период" для прохода через Ормузский пролив на фоне введенной сегодня блокады США.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центра морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Согласно заявлению, льготный период предусмотрен для нейтральных судов, они смогут безопасно покинуть иранские порты.

    Отмечается, что конкретная продолжительность этого периода будет указана в официальном уведомлении для моряков, где также будут подробно изложены условия применения ограничительных мер.

    В UKMTO подчеркнули, что блокада будет распространяться на все суда без исключения, независимо от их флага, если они взаимодействуют с иранскими портами, нефтяными терминалами или прибрежной инфраструктурой.

    Ограничения охватывают всю береговую линию Ирана. При этом дополнительные инструкции, включая маршруты движения, процедуры проверки и правила разрешенного транзита, находятся в стадии разработки и будут опубликованы позднее.

    UKMTO: Xarici gəmilərə Hörmüz boğazından çıxmaq üçün güzəştli dövr verilib

