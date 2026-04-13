Tramp ABŞ blokadasını pozmaq cəhdlərinin nəticələri barədə İrana xəbərdarlıq edib
Digər ölkələr
- 13 aprel, 2026
- 18:34
Prezident Donald Tramp Hörmüz boğazında ABŞ blokadasını pozmağa cəhd edən İran gəmilərini məhv etməklə hədələyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
O bildirib ki, İranın hərbi dəniz donanması dənizin dibindədir və ABŞ artıq 158 gəmini məhv edib.
"Biz yalnız az sayda sürətli hücum katerlərinə zərbə endirmədik, çünki onları ciddi təhlükə hesab etmirdik. Xəbərdarlıq: əgər bu gəmilərdən hər hansı biri bizim blokadamıza yaxınlaşarsa, dənizdəki gəmilərdə narkotik alverçilərinə qarşı istifadə etdiyimiz eyni məhvetmə sistemi tətbiq olunmaqla dərhal məhv ediləcək. Bu, sürətli və sərtdir. P.S. ABŞ-yə okean və ya dəniz yolu ilə daxil olan narkotrafikin 98,2%-inin qarşısı alınıb!", - Tramp yazıb.
17:19
IMF yaxın iki il üçün Azərbaycanda inflyasiya proqnozlarını pisləşdiribMaliyyə
17:17
200-dən çox kişiyə atalıq məzuniyyəti verilibSosial müdafiə
17:15
Foto
Azərbaycanın gələn il üçün büdcəsinin proqnoz göstəriciləri müzakirə olunubMaliyyə
17:14
Reyçel Rivz: ABŞ İranla münaqişəyə dəqiq fəaliyyət planı olmadan başlayıbDigər ölkələr
17:08
Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"Futbol
17:08
Foto
Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşübİqtisadiyyat
17:07
Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıbDigər ölkələr
17:04
Marketlərdən lotereya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıbHadisə
17:01