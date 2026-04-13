    Digər ölkələr
    • 13 aprel, 2026
    • 18:34
    Tramp ABŞ blokadasını pozmaq cəhdlərinin nəticələri barədə İrana xəbərdarlıq edib

    Prezident Donald Tramp Hörmüz boğazında ABŞ blokadasını pozmağa cəhd edən İran gəmilərini məhv etməklə hədələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    O bildirib ki, İranın hərbi dəniz donanması dənizin dibindədir və ABŞ artıq 158 gəmini məhv edib.

    "Biz yalnız az sayda sürətli hücum katerlərinə zərbə endirmədik, çünki onları ciddi təhlükə hesab etmirdik. Xəbərdarlıq: əgər bu gəmilərdən hər hansı biri bizim blokadamıza yaxınlaşarsa, dənizdəki gəmilərdə narkotik alverçilərinə qarşı istifadə etdiyimiz eyni məhvetmə sistemi tətbiq olunmaqla dərhal məhv ediləcək. Bu, sürətli və sərtdir. P.S. ABŞ-yə okean və ya dəniz yolu ilə daxil olan narkotrafikin 98,2%-inin qarşısı alınıb!", - Tramp yazıb.

    Donald Tramp Hörmüz boğazı İran Narkotik maddələr Donanma
    Трамп предупредил Иран о последствиях обхода блокады США в Ормузе
    Trump warns Iran of consequences of attempts to violate US blockade

