Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Трамп предупредил Иран о последствиях обхода блокады США в Ормузе

    Другие страны
    • 13 апреля, 2026
    • 18:27
    Президент Дональд Трамп пригрозил уничтожением всех иранских кораблей, которые попытаются обойти блокаду США в Ормузском проливе.

    Как сообщает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что военно-морской флот Ирана "находится на дне моря", и США уже уничтожили 158 иранских кораблей.

    "Мы не нанесли удар только по небольшому числу так называемых "быстроходных ударных катеров", поскольку не считали их серьезной угрозой. Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен с применением той же системы ликвидации, которую мы используем против наркоторговцев на судах в море. Это быстро и жестко. P.S. 98,2% наркотрафика, поступающего в США по океану или морю, прекращены!", - написал Трамп.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp ABŞ blokadasını pozmaq cəhdlərinin nəticələri barədə İrana xəbərdarlıq edib
    Trump warns Iran of consequences of attempts to violate US blockade

