    Starmer İsrailin Livana zərbələrini "səhv" adlandırıb

    13 aprel, 2026
    Starmer İsrailin Livana zərbələrini səhv adlandırıb

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer İsrailin Livana zərbələrini "səhv" adlandırıb və Təl-Əvivi bombardmanları dərhal dayandırmağa çağırıb.

    "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, parlamentdə çıxış edərkən bildirib.

    Hökumət başçısının sözlərinə görə, atəşkəs rejimi Livana da şamil edilməlidir. "Diplomatiya doğru yoldur və mən ABŞ ilə İran arasındakı danışıqları alqışlayıram", - o qeyd edib.

    Starmer, həmçinin vurğulayıb ki, "Hizbullah" radikal qruplaşması tərk-silah olunmalıdır. "İsrailin zərbələri səhvdir. Onların dağıdıcı humanitar fəsadları var və Livanı böhrana aparır. Bombardmanlar dərhal dayandırılmalıdır", - Baş nazir bildirib.

    Стармер назвал ошибкой удары Израиля по Ливану

    Son xəbərlər

    17:19

    IMF yaxın iki il üçün Azərbaycanda inflyasiya proqnozlarını pisləşdirib

    Maliyyə
    17:17

    200-dən çox kişiyə atalıq məzuniyyəti verilib

    Sosial müdafiə
    17:15
    Foto

    Azərbaycanın gələn il üçün büdcəsinin proqnoz göstəriciləri müzakirə olunub

    Maliyyə
    17:14

    Reyçel Rivz: ABŞ İranla münaqişəyə dəqiq fəaliyyət planı olmadan başlayıb

    Digər ölkələr
    17:08

    Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"

    Futbol
    17:08
    Foto

    Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat
    17:07

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:04

    Marketlərdən lotereya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti