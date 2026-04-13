    Стармер назвал ошибкой удары Израиля по Ливану

    • 13 апреля, 2026
    • 18:49
    Стармер назвал ошибкой удары Израиля по Ливану

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ошибкой удары Израиля по Ливану, призвав Тель-Авив немедленно прекратить бомбардировки.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, об этом он заявил, выступая в парламенте.

    По словам главы правительства, режим прекращения огня также должен распространяться и на Ливан. "Дипломатия - это правильный путь, и я приветствую переговоры между США и Ираном", - отметил он.

    Стармер также подчеркнул, что радикальная группировка "Хезболла" должна разоружиться. "Удары Израиля - ошибка. Они имеют разрушительные гуманитарные последствия и ведут Ливан к кризису. Бомбардировки должны прекратиться немедленно", - заявил премьер.

    17:38
    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    17:26
    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    17:25
    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    17:16

    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    17:12

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    17:12

    В Азербайджане расширяется охват обязательного личного страхования от несчастных случаев

