Стармер назвал ошибкой удары Израиля по Ливану
Другие страны
- 13 апреля, 2026
- 18:49
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ошибкой удары Израиля по Ливану, призвав Тель-Авив немедленно прекратить бомбардировки.
Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, об этом он заявил, выступая в парламенте.
По словам главы правительства, режим прекращения огня также должен распространяться и на Ливан. "Дипломатия - это правильный путь, и я приветствую переговоры между США и Ираном", - отметил он.
Стармер также подчеркнул, что радикальная группировка "Хезболла" должна разоружиться. "Удары Израиля - ошибка. Они имеют разрушительные гуманитарные последствия и ведут Ливан к кризису. Бомбардировки должны прекратиться немедленно", - заявил премьер.
Последние новости
