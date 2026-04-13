Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ошибкой удары Израиля по Ливану, призвав Тель-Авив немедленно прекратить бомбардировки.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, об этом он заявил, выступая в парламенте.

По словам главы правительства, режим прекращения огня также должен распространяться и на Ливан. "Дипломатия - это правильный путь, и я приветствую переговоры между США и Ираном", - отметил он.

Стармер также подчеркнул, что радикальная группировка "Хезболла" должна разоружиться. "Удары Израиля - ошибка. Они имеют разрушительные гуманитарные последствия и ведут Ливан к кризису. Бомбардировки должны прекратиться немедленно", - заявил премьер.