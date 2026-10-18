В Японии сообщили о падении поддержки кабинета Такаити ниже 50%

Поддержку правительству Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити впервые с момента прихода к власти в октябре 2025 года выразили менее половины японцев - 49,1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, которые обнародовало информационное агентство Kyodo.

В поддержке кабинету Такаити отказали 33% участников нынешнего опроса Kyodo, тогда как 17,9% респондентов воздержались от ответа.

Более 65% участников исследования заявили, что испытывают беспокойство в связи с намерением правительства на два года сократить с нынешних 8% до 1% потребительский налог на покупку продовольственных товаров. Такая мера была предвыборным обещанием Такаити и в целом вызвала одобрение. Однако теперь опрошенные опасаются, что сокращение налога будет иметь негативное воздействие на финансы страны и скажется на других социальных ассигнованиях.

Опрос был проведен 17 и 18 октября по всей Японии по телефону, число его участников не уточняется.