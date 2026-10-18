Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    В Японии сообщили о падении поддержки кабинета Такаити ниже 50%

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 13:58
    В Японии сообщили о падении поддержки кабинета Такаити ниже 50%

    Поддержку правительству Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити впервые с момента прихода к власти в октябре 2025 года выразили менее половины японцев - 49,1%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, которые обнародовало информационное агентство Kyodo.

    В поддержке кабинету Такаити отказали 33% участников нынешнего опроса Kyodo, тогда как 17,9% респондентов воздержались от ответа.

    Более 65% участников исследования заявили, что испытывают беспокойство в связи с намерением правительства на два года сократить с нынешних 8% до 1% потребительский налог на покупку продовольственных товаров. Такая мера была предвыборным обещанием Такаити и в целом вызвала одобрение. Однако теперь опрошенные опасаются, что сокращение налога будет иметь негативное воздействие на финансы страны и скажется на других социальных ассигнованиях.

    Опрос был проведен 17 и 18 октября по всей Японии по телефону, число его участников не уточняется.

    Санаэ Такаити Социальный опрос Япония
    Yaponiyada Takaiçi hökumətinə dəstəyin 50 %-dən aşağı düşdüyü bildirilib
    Japan PM Takaichi's support rate falls below 50%
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    15:22
    Фото
    SOCAR и Eni обсудили возможности совместного участия в проектах за рубежом
    Энергетика
    15:22
    В Италии владельцы рыболовецких судов проводят протесты из-за роста цен на топливо
    Другие страны
    15:17
    Назначен новый заместитель председателя Бакинского метрополитена
    Инфраструктура
    15:04
    Жительница Ходжалы: Со слезами радости возвращаемся на родные земли, которые покидали в страхе
    Карабах
    15:00
    Назначен исполнительный директор ЗАО "Водоснабжение крупных городов"
    Инфраструктура
    14:59
    Макрон объявил о запрете всех протестов во Франции в ближайшие дни
    Другие страны
    14:54
    Турецкая компания проведет исследования электросетей для СЭС "Шамс" в Азербайджане
    Энергетика
    14:48
    Фото
    В Астане представили энциклопедию "Туркестан" об общем наследии тюркского мира
    Kультурная политика
    14:40
    Резаи: Иран предпочитает дипломатию, но готов к ответным мерам
    Другие страны
    Лента новостей