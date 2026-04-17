"Reuters": Pentaqon "SpaceX" peyk şəbəkəsindən kritik asılılıq aşkar edib
- 17 aprel, 2026
ABŞ Müharibə Nazirliyi hərbi sınaqlar zamanı "SpaceX" şirkətinə məxsus "Starlink" peyk sistemindən asılılıqla bağlı kritik zəiflik aşkar edib.
"Report" bu barədə "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 2025-ci ilin avqust ayında "Starlink"in fəaliyyətində baş verən və bütün dünyada milyonlarla abonentə təsir edən genişmiqyaslı nasazlıq ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin iyirmiyə yaxın pilotsuz suüstü aparatı üzərində nəzarətin itirilməsinə gətirib çıxarıb. Gəmilər Kaliforniya sahilləri yaxınlığında nəzarətsiz şəkildə sürüklənməyə başlayıb.
Hadisə nəticəsində Birləşmiş Ştatların hərbi əməliyyatları təxminən bir saatlıq müddətə məcburi olaraq dayandırılıb. "Reuters" tərəfindən araşdırılan ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin daxili sənədləri təsdiqləyib ki, bu, operatorların avtonom gəmilərlə əlaqəni itirdiyi bir neçə nasazlıqdan biri olub.
Hesabatda qeyd edilib ki, baş verən hadisə çox sayda cihazın kütləvi şəkildə eyni anda qoşulması zamanı sistemin zəifliklərini üzə çıxarıb. Bununla belə, "Starlink"in üstünlükləri - geniş əhatə dairəsi və xidmətlərin nisbətən aşağı qiyməti silahlı qüvvələrin maraqları çərçivəsində şəbəkəyə olan tələbatı hələ də təmin edir.
"Buna baxmayaraq, "SpaceX"in artan təsiri yeganə peyk rabitəsi təchizatçısından həddindən artıq asılılıqla bağlı getdikcə daha çox narahatlıq yaradır", - deyə agentlik qeyd edib.