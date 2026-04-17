    Reuters: Pentaqon SpaceX peyk şəbəkəsindən kritik asılılıq aşkar edib

    ABŞ Müharibə Nazirliyi hərbi sınaqlar zamanı "SpaceX" şirkətinə məxsus "Starlink" peyk sistemindən asılılıqla bağlı kritik zəiflik aşkar edib.

    "Report" bu barədə "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 2025-ci ilin avqust ayında "Starlink"in fəaliyyətində baş verən və bütün dünyada milyonlarla abonentə təsir edən genişmiqyaslı nasazlıq ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin iyirmiyə yaxın pilotsuz suüstü aparatı üzərində nəzarətin itirilməsinə gətirib çıxarıb. Gəmilər Kaliforniya sahilləri yaxınlığında nəzarətsiz şəkildə sürüklənməyə başlayıb.

    Hadisə nəticəsində Birləşmiş Ştatların hərbi əməliyyatları təxminən bir saatlıq müddətə məcburi olaraq dayandırılıb. "Reuters" tərəfindən araşdırılan ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin daxili sənədləri təsdiqləyib ki, bu, operatorların avtonom gəmilərlə əlaqəni itirdiyi bir neçə nasazlıqdan biri olub.

    Hesabatda qeyd edilib ki, baş verən hadisə çox sayda cihazın kütləvi şəkildə eyni anda qoşulması zamanı sistemin zəifliklərini üzə çıxarıb. Bununla belə, "Starlink"in üstünlükləri - geniş əhatə dairəsi və xidmətlərin nisbətən aşağı qiyməti silahlı qüvvələrin maraqları çərçivəsində şəbəkəyə olan tələbatı hələ də təmin edir.

    "Buna baxmayaraq, "SpaceX"in artan təsiri yeganə peyk rabitəsi təchizatçısından həddindən artıq asılılıqla bağlı getdikcə daha çox narahatlıq yaradır", - deyə agentlik qeyd edib.

    ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon) SpaceX Starlink
    Reuters: Пентагон выявил критическую зависимость от спутниковой сети SpaceX
    Reuters: Pentagon finds critical dependency on SpaceX satellite network

    Son xəbərlər

    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    12:56

    Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:56

    Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdır

    Region
    12:56

    Almaniya ilə Azərbaycan arasında sənədlərin səfirliklər tərəfindən leqallaşdırılması tam dayandırılıb

    Xarici siyasət
    12:56

    Fatih Birol: "Qlobal enerji bazarı Hörmüzün bağlanmasının fəsadlarını yetərincə qiymətləndirmir"

    Energetika
    12:54
    Foto

    İlham Əliyev Antalyada Moldova Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti