İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Afyon qətliamı"nı törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb – Yenilənib

    Region
    • 05 noyabr, 2026
    • 22:39
    Afyon qətliamını törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb – Yenilənib

    Afyonkarahisarın İhsaniye rayonunda silahlı hücum edən və 8 nəfəri qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    "Report" "CNN Türk"ə istinadən xəbər verir ki, "Afyon qətliamı"nın şübhəlisi Eskişehirin Seyiqazi rayonunda tutulub.

    "Bu gün Afyonkarahisar vilayətimizdə silahlı hücumlar edən cinayətkar vilayətimizin sərhədləri daxilində Jandarm Komandanlığı və Polis İdarəsinin birgə fəaliyyəti nəticəsində sağ olaraq tutulub", - məlumatda bildirilib.

    Qanlı hadisə ilə bağlı istintaq davam edir. Qurbanlardan ikisinin müəllim olduğu müəyyənləşib. Aparılan ilk araşdırmalarda həyatını itirən iki müəllimin bir-biri ilə əvvəlcədən hər hansı bir tanışlığı və ya əlaqəsinin olmadığı, sadəcə təsadüf nəticəsində eyni avtomobildə hərəkət etdikləri məlum olub.

    Türkiyənin Afyonkarahisar şəhərində silahlı hücum qeydə alınıb, ölənlər var.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Afyonkarahisarda silahla vurulan 10-a yaxın şəxs həyatını itirib.

    Ayazini kəndi ərazisində 3 nəfərin, Kıyır kəndində də 3 nəfərin silahla öldürüldüyü müəyyən edilib. Yukarıtandır kəndində 2 qadın yaralı halda tapılıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən qadınları tibbi müdaxiləyə baxmayaraq xilas etmək mümkün olmayıb.

    İnsidentdə 8 nəfərin öldüyü bildirilib. Ağır yaralı halda tapılan bir nəfərin həyatını itirdiyi barədə Türkiyənin bəzi media orqanları məlumat yayıb və ölü sayının 9-a çatdığı iddia olunub. Lakin bu xəbər dövlət qurumları tərəfindən hələ təsdiqlənməyib.

    Şübhəlilərin saxlanılması üçün axtarışlar davam edir.

    Silahlı hücum Ölənlər və yaralılar Türkiyə Cümhuriyyəti
    Foto
    В Турции задержали подозреваемого в стрельбе, унесшей жизни восьми человек - Обновлено
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:54
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:52
    Video
    Türkiyədə keçirilən əməliyyatlarda 12 nəfər saxlanılıb
    Region
    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti