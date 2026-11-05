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    На западе Турции неизвестный устроил стрельбу, есть погибшие

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 21:28
    На западе Турции неизвестный устроил стрельбу, есть погибшие

    В турецком Афьонкарахисаре на западе страны неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

    Согласно информации, в селе Аязини были застрелены три человека, в селе Кыйыр - еще столько же. Жертвами стрелка также стали две женщины в селе Юкарытандыр, они скончались в больнице, куда были доставлены с огнестрельными ранениями.

    В местной прессе позднее появилась информация, что погиб еще один человек, в результате чего число умерших возросло до девяти, однако официально власти пока не подтвердили эти данные.

    Правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию подозреваемого и его возможных сообщников.

    Погибшие при вооруженном нападении Турция
    Afyonkarahisarda silahlı hücum qeydə alınıb, ölənlər var
    44 filmi
    44 filmi

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