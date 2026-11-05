На западе Турции неизвестный устроил стрельбу, есть погибшие
В регионе
- 05 ноября, 2026
- 21:28
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В турецком Афьонкарахисаре на западе страны неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.
Согласно информации, в селе Аязини были застрелены три человека, в селе Кыйыр - еще столько же. Жертвами стрелка также стали две женщины в селе Юкарытандыр, они скончались в больнице, куда были доставлены с огнестрельными ранениями.
В местной прессе позднее появилась информация, что погиб еще один человек, в результате чего число умерших возросло до девяти, однако официально власти пока не подтвердили эти данные.
Правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию подозреваемого и его возможных сообщников.
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