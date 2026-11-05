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    Azərbaycanda çıxış etmiş moldovalı futbolçu 38 yaşında dünyasını dəyişib

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 22:47
    Azərbaycanda çıxış etmiş moldovalı futbolçu 38 yaşında dünyasını dəyişib

    Azərbaycanda əvvəllər fəaliyyət göstərən "Muğan" klubunda oynamış moldovalı futbolçu Vadim Kriçmar 38 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Moldova mətbuatı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Kriçmar ağır onkoloji xəstəliklə mübarizə aparırdı. O, bu ilin mart ayından müalicəsini İtaliyada davam etdirib.

    Hazırda futbolçunun cənazəsinin İtaliyadan vətəninə gətirilməsi üçün ölkəsində maddi yardım kampaniyası təşkil olunur.

    Qeyd edək ki, Vadim Kriçmar 2009-2011-ci illərdə "Muğan" klubunda çıxış edib. Yarımmüdafiəçi Salyan təmsilçisinin heyətində meydana çıxdığı 16 oyunda 1 qol vurub.

    Azərbaycan
    В Италии скончался игравший за сальянский "Муган" Вадим Кричмар
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