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    В Италии скончался игравший за сальянский "Муган" Вадим Кричмар

    Футбол
    • 05 ноября, 2026
    • 23:00
    В Италии скончался игравший за сальянский Муган Вадим Кричмар

    Молдавский футболист Вадим Кричмар, ранее выступавший за сальянский "Муган", скончался в Италии в возрасте 38 лет.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на молдавскую прессу.

    Согласно информации, Кричмар боролся с онкологическим заболеванием, с марта этого года он лечился в Италии.

    В настоящее время в Молдове организована кампания по сбору средств для доставки тела футболиста на родину.

    Отметим, что Вадим Кричмар выступал за "Муган" в 2009–2011 годах. Полузащитник провел в составе сальянского клуба 16 матчей, в которых забил один гол.

    Футболист скончался
    Azərbaycanda çıxış etmiş moldovalı futbolçu 38 yaşında dünyasını dəyişib
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