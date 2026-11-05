В Италии скончался игравший за сальянский "Муган" Вадим Кричмар

Молдавский футболист Вадим Кричмар, ранее выступавший за сальянский "Муган", скончался в Италии в возрасте 38 лет.

Об этом Report сообщает со ссылкой на молдавскую прессу.

Согласно информации, Кричмар боролся с онкологическим заболеванием, с марта этого года он лечился в Италии.

В настоящее время в Молдове организована кампания по сбору средств для доставки тела футболиста на родину.

Отметим, что Вадим Кричмар выступал за "Муган" в 2009–2011 годах. Полузащитник провел в составе сальянского клуба 16 матчей, в которых забил один гол.