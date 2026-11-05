В Италии скончался игравший за сальянский "Муган" Вадим Кричмар
Футбол
- 05 ноября, 2026
- 23:00
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Молдавский футболист Вадим Кричмар, ранее выступавший за сальянский "Муган", скончался в Италии в возрасте 38 лет.
Об этом Report сообщает со ссылкой на молдавскую прессу.
Согласно информации, Кричмар боролся с онкологическим заболеванием, с марта этого года он лечился в Италии.
В настоящее время в Молдове организована кампания по сбору средств для доставки тела футболиста на родину.
Отметим, что Вадим Кричмар выступал за "Муган" в 2009–2011 годах. Полузащитник провел в составе сальянского клуба 16 матчей, в которых забил один гол.
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