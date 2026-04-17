Reuters: Пентагон выявил критическую зависимость от спутниковой сети SpaceX

Министерство обороны США в ходе военных испытаний выявило критическую уязвимость, связанную с зависимостью от спутниковой системы Starlink, принадлежащей компании SpaceX.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, в августе 2025 года масштабный сбой в функционировании Starlink, который затронул миллионы абонентов по всему миру, привел к утрате контроля над примерно двадцатью беспилотными надводными аппаратами ВМС США. Суда начали неконтролируемо дрейфовать вблизи калифорнийского побережья.

Вследствие инцидента военные операции Соединенных Штатов были вынужденно прерваны на срок около одного часа. Внутренние документы ВМС США, изученные Reuters, подтверждают: это был один из нескольких сбоев, когда операторы теряли связь с автономными судами.

Как указывается в отчете, произошедшее обнажило уязвимые места системы при массовом одновременном подключении большого числа устройств. Вместе с тем достоинства Starlink - обширная зона покрытия и сравнительно невысокая цена услуг - по-прежнему обеспечивают востребованность сети в интересах вооруженных сил.

Тем не менее возрастающее влияние SpaceX порождает все большее беспокойство в связи с чрезмерной зависимостью от единственного поставщика спутниковой связи, отмечает агентство.