Активисты Greenpeace приостановили работу газовой платформы стоимостью $12,5 млрд в Австралии

Активисты экологический организации Greenpeace временно приостановили работу плавучей производственной установки газового проекта Scarborough стоимостью $12,5 млрд у побережья Западной Австралии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Greenpeace.

По данным организации, четверо активистов поднялись на платформу и развернули транспаранты с надписями "Остановите грязный газ Woodside. Спасите риф Скотт".

Экологи выступают против реализации проекта из-за его потенциального воздействия на коралловый риф Скотт, расположенный примерно в 390 км от северо-западного побережья Австралии. Этот район является местом кормления находящегося под угрозой исчезновения карликового синего кита.

В компании Woodside подтвердили факт незаконного проникновения активистов на объект, отметив, что принимают меры для безопасного урегулирования ситуации.

Австралийская пограничная служба также сообщила о взаимодействии с федеральными и региональными ведомствами в связи с инцидентом.

При этом в Woodside подчеркнули, что с 2018 года проводят масштабные консультации по экологическим аспектам проекта.