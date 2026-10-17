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    Активисты Greenpeace приостановили работу газовой платформы стоимостью $12,5 млрд в Австралии

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 15:34
    Активисты Greenpeace приостановили работу газовой платформы стоимостью $12,5 млрд в Австралии

    Активисты экологический организации Greenpeace временно приостановили работу плавучей производственной установки газового проекта Scarborough стоимостью $12,5 млрд у побережья Западной Австралии.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Greenpeace.

    По данным организации, четверо активистов поднялись на платформу и развернули транспаранты с надписями "Остановите грязный газ Woodside. Спасите риф Скотт".

    Экологи выступают против реализации проекта из-за его потенциального воздействия на коралловый риф Скотт, расположенный примерно в 390 км от северо-западного побережья Австралии. Этот район является местом кормления находящегося под угрозой исчезновения карликового синего кита.

    В компании Woodside подтвердили факт незаконного проникновения активистов на объект, отметив, что принимают меры для безопасного урегулирования ситуации.

    Австралийская пограничная служба также сообщила о взаимодействии с федеральными и региональными ведомствами в связи с инцидентом.

    При этом в Woodside подчеркнули, что с 2018 года проводят масштабные консультации по экологическим аспектам проекта.

    Активисты Greenpeace Австралия
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