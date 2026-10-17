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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Валех Алескеров награжден орденом "Шараф"

    Внутренняя политика
    • 17 октября, 2026
    • 15:36
    Валех Алескеров награжден орденом Шараф

    Валех Фейруз оглу Алескеров награжден орденом "Шараф".

    Как передает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Он награжден за многолетнюю плодотворную деятельность в политической и экономической жизни Азербайджанской Республики.

    Отметим, что 19 октября Валеху Алескерову исполнится 80 лет.

    Ильхам Алиев Валех Алескеров Орден Шараф
    Valeh Ələsgərov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib
    44 - Tezliklə
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