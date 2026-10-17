İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Valeh Ələsgərov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    • 17 oktyabr, 2026
    • 15:30
    Valeh Ələsgərov Şərəf ordeni ilə təltif edilib

    Valeh Feyruz oğlu Ələsgərov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    O, Azərbaycan Respublikasının siyasi və iqtisadi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə bu mükafata layiq görülüb.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 19-da Valeh Ələsgərovun 80 yaşı tamam olacaq.

    İlham Əliyev Yeni sərəncam Şərəf ordeni
    Валех Алескеров награжден орденом "Шараф"
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