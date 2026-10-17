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    Президент Египта ас-Сиси заявил о намерении уйти с поста в 2030 году

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 15:17
    Президент Египта ас-Сиси заявил о намерении уйти с поста в 2030 году

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что покинет пост в 2030 году и не намерен вносить изменения в конституцию страны ради продления своих полномочий.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы государства на церемонии выпуска Военной академии страны.

    "Я уже говорил, что конституция Египта останется без изменений. Этот вопрос окончательно решен и не подлежит обсуждению", - подчеркнул он.

    71-летний президент был переизбран в декабре 2023 года на третий шестилетний срок.

    Поправки к конституции, одобренные на референдуме в 2019 году, увеличили срок президентских полномочий с четырех до шести лет и позволили ас-Сиси баллотироваться на третий срок.

    Напомним, что в 2013 году президент Египта Мухаммед Мурси был свергнут на фоне массовых протестов. После этого к власти в стране пришел Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Абдель Фаттах ас-Сиси Президентские выборы Египет
    Misir Prezidenti 2030-cu ildə vəzifəsindən getmək niyyətində olduğunu açıqlayıb
    Egypt's Sisi says his presidency will end in 2030
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