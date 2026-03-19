Песков: Переговоры России с США и Украиной поставлены на паузу

Процесс трехсторонних переговоров между Россией и Украиной с участием Соединенных Штатов в качестве посредника приостановлен.

Как передает Report, об этом газете "Известия" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев не прекращает свою деятельность в формате двусторонней российско-американской группы.

"Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа - на паузе", - уточнил Песков.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США намерены и далее поддерживать Украину, невзирая на эскалацию в Иране.