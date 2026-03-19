Песков: Переговоры России с США и Украиной поставлены на паузу
В регионе
- 19 марта, 2026
- 02:03
Процесс трехсторонних переговоров между Россией и Украиной с участием Соединенных Штатов в качестве посредника приостановлен.
Как передает Report, об этом газете "Известия" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он пояснил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев не прекращает свою деятельность в формате двусторонней российско-американской группы.
"Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа - на паузе", - уточнил Песков.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США намерены и далее поддерживать Украину, невзирая на эскалацию в Иране.
02:09
ЦАХАЛ впервые с начала операции ударил по северу ИранаВ регионе
02:03
Песков: Переговоры России с США и Украиной поставлены на паузуВ регионе
01:57
В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/4 финалаФутбол
01:28
КСИР сообщил об ударе по базе США в ИракеДругие страны
01:09
В результате атаки дрона по медресе в Чаде погибли не менее 16 человекДругие страны
00:54
Каллас: ЕС осуждает казнь гражданина Швеции в ИранеДругие страны
00:30
Израиль ударил по судам ВМС Ирана в Каспийском мореДругие страны
00:11
СМИ: Иран нанес ракетный удар по заводу по производству СПГ в БахрейнеВ регионе
00:00