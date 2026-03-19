    Песков: Переговоры России с США и Украиной поставлены на паузу

    Процесс трехсторонних переговоров между Россией и Украиной с участием Соединенных Штатов в качестве посредника приостановлен.

    Как передает Report, об этом газете "Известия" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев не прекращает свою деятельность в формате двусторонней российско-американской группы.

    "Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа - на паузе", - уточнил Песков.

    Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США намерены и далее поддерживать Украину, невзирая на эскалацию в Иране.

    Дмитрий Песков Российско-украинский конфликт
    Peskov: Rusiyanın ABŞ və Ukrayna ilə danışıqlarına fasilə verilib
