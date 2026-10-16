На II азербайджано-узбекистанском Форуме ректоров подписано более 40 меморандумов

В Ханкенди состоялся II Форум ректоров Азербайджана и Узбекистана, в котором приняли участие представители около 30 высших учебных заведений двух стран.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, форум прошел при поддержке Карабахского университета и был посвящен расширению сотрудничества в сфере высшего образования, научных исследований и инноваций.

В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии по вопросам взаимодействия университетов с промышленностью, практического применения результатов научных исследований и развития международного сотрудничества.

По итогам форума подписано более 40 меморандумов, предусматривающих расширение межуниверситетского сотрудничества и реализацию совместных научных и академических инициатив.

10:56

В городе Ханкенди при содействии Карабахского университета начал работу II Форум ректоров, посвященный развитию азербайджано-узбекского партнерства в сфере высшего образования.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, мероприятие организовано с целью расширения сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в области высшего образования, продвижения совместных инициатив в сфере научных исследований и инноваций, а также укрепления межуниверситетских связей.

В форуме принимают участие представители около 30 высших учебных заведений обеих стран.