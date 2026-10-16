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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    На II азербайджано-узбекистанском Форуме ректоров подписано более 40 меморандумов

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 12:53
    На II азербайджано-узбекистанском Форуме ректоров подписано более 40 меморандумов

    В Ханкенди состоялся II Форум ректоров Азербайджана и Узбекистана, в котором приняли участие представители около 30 высших учебных заведений двух стран.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, форум прошел при поддержке Карабахского университета и был посвящен расширению сотрудничества в сфере высшего образования, научных исследований и инноваций.

    В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии по вопросам взаимодействия университетов с промышленностью, практического применения результатов научных исследований и развития международного сотрудничества.

    По итогам форума подписано более 40 меморандумов, предусматривающих расширение межуниверситетского сотрудничества и реализацию совместных научных и академических инициатив.

    В городе Ханкенди при содействии Карабахского университета начал работу II Форум ректоров, посвященный развитию азербайджано-узбекского партнерства в сфере высшего образования.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, мероприятие организовано с целью расширения сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в области высшего образования, продвижения совместных инициатив в сфере научных исследований и инноваций, а также укрепления межуниверситетских связей.

    В форуме принимают участие представители около 30 высших учебных заведений обеих стран.

    На II азербайджано-узбекистанском Форуме ректоров подписано более 40 меморандумов
    На II азербайджано-узбекистанском Форуме ректоров подписано более 40 меморандумов
    На II азербайджано-узбекистанском Форуме ректоров подписано более 40 меморандумов
    На II азербайджано-узбекистанском Форуме ректоров подписано более 40 меморандумов

    Карабахский университет Ханкенди Узбекистан
    Фото
    II Azərbaycan-Özbəkistan Rektorlar Forumunda 40-dan çox anlaşma memorandumu imzalanıb - YENİLƏNİB
    Фото
    Second Azerbaijan-Uzbekistan Rectors Forum kicks off in Khankandi
    44 - Tezliklə
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