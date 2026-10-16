Полиции Франции разрешили применять светошумовые гранаты в ходе протестов старшеклассников

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес разрешил полиции и жандармам использовать светошумовые гранаты в ходе разгона акции протестов, которые запланированы на 17 октября.

Как передает Report, об этом он заявил сегодня в эфире телеканала France 2.

"Если в крупных городах и на периферии демонстраций произойдут серьезные акты насилия, эти гранаты будут использованы. Сотрудники полиции и жандармы должны уметь использовать все имеющиеся в их распоряжении средства промежуточного вооружения. Но если все пройдет хорошо, светошумовая граната не будет использоваться", - отметил он.

Сотрудникам правоохранительных органов дано указание контролировать демонстрации, вмешиваться в случае нарушений и пресекать спонтанные собрания, если они препятствуют движению транспорта.

В эту субботу по всей стране, за исключением Парижа, пройдут протесты с участием до 100 тыс. человек.

Отметим, что ранее Нуньес запретил применять светошумовые гранаты после того, как 15-летнему подростку оторвало руку во время протестов в результате взрыва гранаты.