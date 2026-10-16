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    Полиции Франции разрешили применять светошумовые гранаты в ходе протестов старшеклассников

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 11:05
    Полиции Франции разрешили применять светошумовые гранаты в ходе протестов старшеклассников

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес разрешил полиции и жандармам использовать светошумовые гранаты в ходе разгона акции протестов, которые запланированы на 17 октября.

    Как передает Report, об этом он заявил сегодня в эфире телеканала France 2.

    "Если в крупных городах и на периферии демонстраций произойдут серьезные акты насилия, эти гранаты будут использованы. Сотрудники полиции и жандармы должны уметь использовать все имеющиеся в их распоряжении средства промежуточного вооружения. Но если все пройдет хорошо, светошумовая граната не будет использоваться", - отметил он.

    Сотрудникам правоохранительных органов дано указание контролировать демонстрации, вмешиваться в случае нарушений и пресекать спонтанные собрания, если они препятствуют движению транспорта.

    В эту субботу по всей стране, за исключением Парижа, пройдут протесты с участием до 100 тыс. человек.

    Отметим, что ранее Нуньес запретил применять светошумовые гранаты после того, как 15-летнему подростку оторвало руку во время протестов в результате взрыва гранаты.

    Лоран Нуньес Акции протеста во Франции МВД Франции
    Fransa polisinə yuxarı sinif şagirdlərinin etirazları zamanı işıq-səs qumbaralarından istifadəyə icazə verilib
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