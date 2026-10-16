Гошгар Тахмазли: Цифровизация важна для обеспечения безопасности пищевых продуктов
- 16 октября, 2026
- 11:07
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане цифровизация играет важную роль в обеспечении безопасности пищевых продуктов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на мероприятии "Всемирный день продовольствия 2026" в Университете ADA.
По его словам, цифровизация ускоряет обмен данными при экспортно-импортных операциях, упрощает процедуры и повышает их прозрачность. Сегодня азербайджанская продукция экспортируется более чем в 70 стран мира, добавил он.
Тахмазли отметил, что в рамках государственных программ на 2027–2032 годы предусмотрены отслеживание пищевых продуктов на всех этапах - от производства до конечного потребления - и расширение обмена информацией между госорганами. Это позволит своевременно выявлять риски и надежнее защищать здоровье населения.