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    Гошгар Тахмазли: Цифровизация важна для обеспечения безопасности пищевых продуктов

    АПК
    • 16 октября, 2026
    • 11:07
    Гошгар Тахмазли: Цифровизация важна для обеспечения безопасности пищевых продуктов

    В Азербайджане цифровизация играет важную роль в обеспечении безопасности пищевых продуктов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на мероприятии "Всемирный день продовольствия 2026" в Университете ADA.

    По его словам, цифровизация ускоряет обмен данными при экспортно-импортных операциях, упрощает процедуры и повышает их прозрачность. Сегодня азербайджанская продукция экспортируется более чем в 70 стран мира, добавил он.

    Тахмазли отметил, что в рамках государственных программ на 2027–2032 годы предусмотрены отслеживание пищевых продуктов на всех этапах - от производства до конечного потребления - и расширение обмена информацией между госорганами. Это позволит своевременно выявлять риски и надежнее защищать здоровье населения.

    Гошгар Тахмазли Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА)
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