Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Началось очередное заседание Милли Меджлиса, на повестке 12 вопросов

    Милли Меджлис
    • 16 октября, 2026
    • 11:11
    Началось очередное заседание Милли Меджлиса, на повестке 12 вопросов

    Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание осенней сессии.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включены в общей сложности 12 вопросов, в частности проект нового Кодекса о государственной службе.

    Заседание проходит под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Сахиба Гафарова Кодекс о государственной службе
    Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb, 12 məsələ müzakirə ediləcək
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