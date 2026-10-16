Началось очередное заседание Милли Меджлиса, на повестке 12 вопросов

Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание осенней сессии.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены в общей сложности 12 вопросов, в частности проект нового Кодекса о государственной службе.

Заседание проходит под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.