Началось очередное заседание Милли Меджлиса, на повестке 12 вопросов
Милли Меджлис
- 16 октября, 2026
- 11:11
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Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание осенней сессии.
Как сообщает Report, в повестку заседания включены в общей сложности 12 вопросов, в частности проект нового Кодекса о государственной службе.
Заседание проходит под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.
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