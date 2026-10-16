Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb, 12 məsələ müzakirə ediləcək
Milli Məclis
- 16 oktyabr, 2026
- 11:01
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Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, gündəliyə yeni hazırlanmış Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin layihəsi başda olmaqla, ümumilikdə 12 məsələ daxil edilib.
İclasa spiker Sahibə Qafarova sədrlik edir.
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