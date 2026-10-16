Нигяр Арпадараи: Продбезопасность Азербайджана зависит от эффективного использования воды

Продовольственная безопасность в Азербайджане напрямую связана с эффективным использованием водных ресурсов, поддержкой фермеров и повышением конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса и Лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи на мероприятии "Всемирный день продовольствия 2026" в университете AДА.

Она отметила, что человечество сталкивается с глубоким противоречием: "Пока миллионы людей борются за доступ к достаточному и питательному продовольствию, большие объемы продукции теряются или выбрасываются. Проблема не только в производстве, но и в доступе, механизмах распределения, устойчивости и принципах управления ресурсами. Голод - это не неизбежная участь. Это то, с чем нужно бороться совместно посредством политики, капиталовложений и технологических решений".