Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Нигяр Арпадараи: Продбезопасность Азербайджана зависит от эффективного использования воды

    АПК
    • 16 октября, 2026
    • 11:12
    Нигяр Арпадараи: Продбезопасность Азербайджана зависит от эффективного использования воды

    Продовольственная безопасность в Азербайджане напрямую связана с эффективным использованием водных ресурсов, поддержкой фермеров и повышением конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора.

    Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса и Лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи на мероприятии "Всемирный день продовольствия 2026" в университете AДА.

    Она отметила, что человечество сталкивается с глубоким противоречием: "Пока миллионы людей борются за доступ к достаточному и питательному продовольствию, большие объемы продукции теряются или выбрасываются. Проблема не только в производстве, но и в доступе, механизмах распределения, устойчивости и принципах управления ресурсами. Голод - это не неизбежная участь. Это то, с чем нужно бороться совместно посредством политики, капиталовложений и технологических решений".

    Нигяр Арпадараи Продовольственный рынок
    Nigar Arpadarai: "Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi suyun səmərəli istifadəsindən asılıdır"
    Nigar Arpadarai: Food security and climate resilience are closely connected
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    15:05
    Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя за призывы к захвату власти
    Происшествия
    14:54
    ЦБА и Нацбанк Швейцарии обсудили глобальные вызовы
    Финансы
    Лента новостей