Милли Меджлис направил поздравительные письма Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой

Милли Меджлис направил поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости.

Как сообщает Report, с такой инициативой выступила председатель парламента Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании.

Депутаты встретили предложение аплодисментами.