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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Милли Меджлис направил поздравительные письма Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой

    Милли Меджлис
    • 16 октября, 2026
    • 11:14
    Милли Меджлис направил поздравительные письма Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой

    Милли Меджлис направил поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости.

    Как сообщает Report, с такой инициативой выступила председатель парламента Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании.

    Депутаты встретили предложение аплодисментами.

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Сахиба Гафарова Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Milli Məclis İlham Əliyev və Mehriban Əliyevaya təbrik məktubları ünvanlayıb
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