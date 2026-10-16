İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Milli Məclis İlham Əliyev və Mehriban Əliyevaya təbrik məktubları ünvanlayıb

    Milli Məclis
    • 16 oktyabr, 2026
    • 11:08
    Milli Məclis İlham Əliyev və Mehriban Əliyevaya təbrik məktubları ünvanlayıb

    Milli Məclis Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya 18 oktyabr - Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik məktubları ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxış edib.

    Təklif deputatlar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Sahibə Qafarova Prezidentə təbrik məktubu Milli Məclis
    Милли Меджлис направил поздравительные письма Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    15:37
    Azərbaycan və NATO arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Hərbi
    15:33
    Şavkat Mirziyoyev: "SOCAR və BP Üstyurtda altı blokda geoloji-kəşfiyyat işləri aparır"
    Energetika
    15:33
    Foto
    Azərbaycan və Şri-Lanka XİN başçıları ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    15:26
    Stiven Cerrard İngiltərə klubunun baş məşqçisi ola bilər
    Futbol
    15:16
    Ermənistanın keçmiş, eləcə də indiki rəhbərliyi ardıcıl olaraq cinayətkar siyasəti davam etdiriblər - rəy
    Daxili siyasət
    15:00
    Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırış edən türkiyəli jurnalist beynəlxalq axtarışa verilib
    Hadisə
    14:48
    Foto
    Kəlbəcərin sağlamlıq turizmi beynəlxalq sammitdə təqdim olunub
    Turizm
    14:46
    FHN-in hərbi hissə komandiri: Minatəmizləmə əməliyyatları müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə aparılır
    Daxili siyasət
    14:41
    Paşinyan və Pezeşkian İrəvanda ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər
    Region
    Bütün Xəbər Lenti