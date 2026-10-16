Мирзоян: Армения и Турция могут принять решение об открытии границы в любой момент

Армяно-турецкий диалог и процесс нормализации отношений находятся на достаточно зрелой стадии, и стороны могут принять решение об открытии границы в любой момент.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Диалог между Арменией и Турцией настолько интенсивен, и этот процесс настолько созрел, что мы можем проснуться завтра и увидеть, что обе стороны уже говорят об открытии границы. Наш диалог и нормализация отношений достаточно зрелые, и мы можем в любой момент принять решение об открытии армяно-турецкой границы для двустороннего передвижения, пассажирских и грузовых перевозок. Наш регион быстро и радикально меняется, и меняется к лучшему в экономическом, инфраструктурном, доверительном и психологическом аспектах", - отметил он.