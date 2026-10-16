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    Мирзоян: Армения и Турция могут принять решение об открытии границы в любой момент

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 11:13
    Мирзоян: Армения и Турция могут принять решение об открытии границы в любой момент

    Армяно-турецкий диалог и процесс нормализации отношений находятся на достаточно зрелой стадии, и стороны могут принять решение об открытии границы в любой момент.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

    "Диалог между Арменией и Турцией настолько интенсивен, и этот процесс настолько созрел, что мы можем проснуться завтра и увидеть, что обе стороны уже говорят об открытии границы. Наш диалог и нормализация отношений достаточно зрелые, и мы можем в любой момент принять решение об открытии армяно-турецкой границы для двустороннего передвижения, пассажирских и грузовых перевозок. Наш регион быстро и радикально меняется, и меняется к лучшему в экономическом, инфраструктурном, доверительном и психологическом аспектах", - отметил он.

    Арарат Мирзоян Нормализация отношений между Турцией и Арменией
    Mirzoyan: Ermənistan və Türkiyə hər an sərhədin açılması barədə qərar qəbul edə bilər
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