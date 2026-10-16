Меджнун Мамедов: Развитие аграрного сектора зависит от знаний и инноваций

Азербайджан стремится повысить производительность аграрного сектора, увеличить доходы фермеров и улучшить благосостояние сельского населения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии, посвященном Всемирному дню продовольствия 2026 года, в Баку.

По его словам, успех аграрной трансформации зависит не только от внедрения новых технологий, но и от повышения уровня знаний и навыков фермеров, расширения доступа к современным решениям и внедрения инноваций в малых хозяйствах.

"Расширение международного сотрудничества также играет важную роль в достижении целей Госпрограммы. Углубление сотрудничества с международными организациями и странами с передовым аграрным опытом, обмен современными технологиями и знаниями, проведение совместных исследований - в числе наших основных приоритетов", - отметил Мамедов.