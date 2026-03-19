Peskov: Rusiyanın ABŞ və Ukrayna ilə danışıqlarına fasilə verilib
19 mart, 2026
- 02:20
Rusiya və Ukrayna arasında Birləşmiş Ştatların vasitəçi qismində iştirakı ilə üçtərəfli danışıqlar prosesi dayandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İzvestiya" qəzetinə Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
O izah edib ki, Rusiya Prezidentinin xarici dövlətlərlə investisiya və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev ikitərəfli Rusiya-Amerika qrupu formatında öz fəaliyyətini dayandırmayıb.
"Kirill Dmitriyev işləməyə davam edir. Üçtərəfli qrup isə fasilə verib", - Peskov dəqiqləşdirib.
Daha əvvəl MKİ direktoru Con Retkliff bildirib ki, ABŞ İrandakı eskalasiyaya baxmayaraq, bundan sonra da Ukraynanı dəstəkləmək niyyətindədir.
