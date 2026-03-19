    Peskov: Rusiyanın ABŞ və Ukrayna ilə danışıqlarına fasilə verilib

    Region
    • 19 mart, 2026
    • 02:20
    Peskov: Rusiyanın ABŞ və Ukrayna ilə danışıqlarına fasilə verilib

    Rusiya və Ukrayna arasında Birləşmiş Ştatların vasitəçi qismində iştirakı ilə üçtərəfli danışıqlar prosesi dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İzvestiya" qəzetinə Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    O izah edib ki, Rusiya Prezidentinin xarici dövlətlərlə investisiya və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev ikitərəfli Rusiya-Amerika qrupu formatında öz fəaliyyətini dayandırmayıb.

    "Kirill Dmitriyev işləməyə davam edir. Üçtərəfli qrup isə fasilə verib", - Peskov dəqiqləşdirib.

    Daha əvvəl MKİ direktoru Con Retkliff bildirib ki, ABŞ İrandakı eskalasiyaya baxmayaraq, bundan sonra da Ukraynanı dəstəkləmək niyyətindədir.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Amerika Birləşmiş Ştatları üçtərəfli danışıqlar prosesi
    Песков: Переговоры России с США и Украиной поставлены на паузу

