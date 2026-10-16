Карабахский университет заинтересован в сотрудничестве с ведущими вузами Узбекистана

Карабахский университет заинтересован в установлении сотрудничества с ведущими университетами Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор вуза Шахин Байрамов на Втором форуме ректоров, посвященном развитию азербайджано-узбекского партнерства в сфере высшего образования, в Ханкенди.

По его словам, Карабахский университет быстро развивается, стремясь стать современным вузом мирового уровня и внести вклад в дальнейшее развитие Азербайджана.

"Наши основные задачи - выстроить качественный учебный процесс в соответствии с международными стандартами, уделять особое внимание научным исследованиям и разрабатывать инновационные решения, которые облегчат жизнь общества", - отметил ректор.