Карабахский университет заинтересован в сотрудничестве с ведущими вузами Узбекистана
Наука и образование
- 16 октября, 2026
- 11:13
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Карабахский университет заинтересован в установлении сотрудничества с ведущими университетами Узбекистана.
Как сообщает Report, об этом заявил ректор вуза Шахин Байрамов на Втором форуме ректоров, посвященном развитию азербайджано-узбекского партнерства в сфере высшего образования, в Ханкенди.
По его словам, Карабахский университет быстро развивается, стремясь стать современным вузом мирового уровня и внести вклад в дальнейшее развитие Азербайджана.
"Наши основные задачи - выстроить качественный учебный процесс в соответствии с международными стандартами, уделять особое внимание научным исследованиям и разрабатывать инновационные решения, которые облегчат жизнь общества", - отметил ректор.
Rektor: Qarabağ Universiteti Özbəkistanın aparıcı ali məktəbləri ilə əməkdaşlıq qurmaqda maraqlıdır
Karabakh University interested in cooperating with leading universities in Uzbekistan
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