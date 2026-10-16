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    Карабахский университет заинтересован в сотрудничестве с ведущими вузами Узбекистана

    Наука и образование
    • 16 октября, 2026
    • 11:13
    Карабахский университет заинтересован в сотрудничестве с ведущими вузами Узбекистана

    Карабахский университет заинтересован в установлении сотрудничества с ведущими университетами Узбекистана.

    Как сообщает Report, об этом заявил ректор вуза Шахин Байрамов на Втором форуме ректоров, посвященном развитию азербайджано-узбекского партнерства в сфере высшего образования, в Ханкенди.

    По его словам, Карабахский университет быстро развивается, стремясь стать современным вузом мирового уровня и внести вклад в дальнейшее развитие Азербайджана.

    "Наши основные задачи - выстроить качественный учебный процесс в соответствии с международными стандартами, уделять особое внимание научным исследованиям и разрабатывать инновационные решения, которые облегчат жизнь общества", - отметил ректор.

    Карабахский университет Шахин Байрамов
    Rektor: Qarabağ Universiteti Özbəkistanın aparıcı ali məktəbləri ilə əməkdaşlıq qurmaqda maraqlıdır
    Karabakh University interested in cooperating with leading universities in Uzbekistan
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