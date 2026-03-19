    В МИД Ирана заявили, что речи о перемирии в войне с США и Израилем не идет

    Тегеран добивается окончания вооруженного противостояния исключительно на основании справедливости, при этом вариант временного прекращения огня не рассматривается.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал SNN, об этом заявил замглавы МИД Ирана Вахид Джалалзаде.

    "О перемирии никто не говорит", - отметил он. По словам замглавы внешнеполитического ведомства, Иран сам установит условия завершения конфликта с Израилем и США.

    "Рычаги победы находятся в руках Исламской Республики Иран. Конечную точку этой войны определит исламская республика", - сказал он.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Операция США и Израиля против Ирана Вахид Джалалзаде МИД Ирана
    İran XİN ABŞ və İsraillə müharibədə atəşkəs variantının nəzərdən keçirilmədiyini açıqlayıb
