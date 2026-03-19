İran XİN ABŞ və İsraillə müharibədə atəşkəs variantının nəzərdən keçirilmədiyini açıqlayıb
- 19 mart, 2026
- 03:41
Tehran silahlı qarşıdurmanın yalnız ədalət əsasında başa çatmasına çalışır, bununla belə müvəqqəti atəşkəs variantı nəzərdən keçirilmir.
"Report" "SNN" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər nazirinin müavini Vahid Cəlalzadə bildirib.
"Barışıq barədə heç kim danışmır", - deyə o qeyd edib. Xarici siyasət idarəsi rəhbərinin müavininin sözlərinə görə, İran İsrail və ABŞ ilə münaqişənin başa çatma şərtlərini özü müəyyən edəcək.
"Qələbə rıçaqları İran İslam Respublikasının əlindədir. Bu müharibənin son nöqtəsini İslam Respublikası müəyyən edəcək", - o bildirib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.