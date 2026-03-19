В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/4 финала
- 19 марта, 2026
- 01:57
В Лиге чемпионов УЕФА определились последние четвертьфиналисты.
Как сообщает Report, по итогам ответных матчей 1/8 финала в следующую стадию вышли "Барселона", "Бавария", "Ливерпуль" и "Атлетико".
При этом за игровой вечер в четырех матчах было забито 23 мяча.
Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала, ответные матчи
21:45. "Барселона" (Испания) - "Ньюкасл" (Англия) - 7:2
Первый матч - 1:1
00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Галатасарай" (Турция) - 4:0
Первый матч - 0:1
00:00. "Бавария" (Германия) - "Аталанта" (Италия) - 4:1
Первый матч - 6:1
00:00. "Тоттенхэм" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 3:2
Первый матч - 2:5
Накануне путевки в 1/4 финала обеспечили себе ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Арсенал" (Англия) и "Спортинг" (Португалия).
Отметим, что в четвертьфинале ПСЖ сыграет с "Ливерпулем", "Реал" - с "Баварией", "Барселона" - с "Атлетико", а "Спортинг" - с "Арсеналом". Первые игры пройдут 7 апреля, ответные встречи будут сыграны спустя неделю.