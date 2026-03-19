В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/4 финала

В Лиге чемпионов УЕФА определились последние четвертьфиналисты.

Как сообщает Report, по итогам ответных матчей 1/8 финала в следующую стадию вышли "Барселона", "Бавария", "Ливерпуль" и "Атлетико".

При этом за игровой вечер в четырех матчах было забито 23 мяча.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, ответные матчи

21:45. "Барселона" (Испания) - "Ньюкасл" (Англия) - 7:2

Первый матч - 1:1

00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Галатасарай" (Турция) - 4:0

Первый матч - 0:1

00:00. "Бавария" (Германия) - "Аталанта" (Италия) - 4:1

Первый матч - 6:1

00:00. "Тоттенхэм" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 3:2

Первый матч - 2:5

Накануне путевки в 1/4 финала обеспечили себе ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Арсенал" (Англия) и "Спортинг" (Португалия).

Отметим, что в четвертьфинале ПСЖ сыграет с "Ливерпулем", "Реал" - с "Баварией", "Барселона" - с "Атлетико", а "Спортинг" - с "Арсеналом". Первые игры пройдут 7 апреля, ответные встречи будут сыграны спустя неделю.