Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/4 финала

    Футбол
    • 19 марта, 2026
    • 01:57
    В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/4 финала

    В Лиге чемпионов УЕФА определились последние четвертьфиналисты.

    Как сообщает Report, по итогам ответных матчей 1/8 финала в следующую стадию вышли "Барселона", "Бавария", "Ливерпуль" и "Атлетико".

    При этом за игровой вечер в четырех матчах было забито 23 мяча.

    Лига чемпионов УЕФА

    1/8 финала, ответные матчи

    21:45. "Барселона" (Испания) - "Ньюкасл" (Англия) - 7:2

    Первый матч - 1:1

    00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Галатасарай" (Турция) - 4:0

    Первый матч - 0:1

    00:00. "Бавария" (Германия) - "Аталанта" (Италия) - 4:1

    Первый матч - 6:1

    00:00. "Тоттенхэм" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 3:2

    Первый матч - 2:5

    Накануне путевки в 1/4 финала обеспечили себе ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Арсенал" (Англия) и "Спортинг" (Португалия).

    Отметим, что в четвертьфинале ПСЖ сыграет с "Ливерпулем", "Реал" - с "Баварией", "Барселона" - с "Атлетико", а "Спортинг" - с "Арсеналом". Первые игры пройдут 7 апреля, ответные встречи будут сыграны спустя неделю.

    Лига чемпионов УЕФА 1/4 финала
    UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 finala yüksələn daha dörd komanda müəyyənləşib
    Последние новости

    02:09

    ЦАХАЛ впервые с начала операции ударил по северу Ирана

    В регионе
    02:03

    Песков: Переговоры России с США и Украиной поставлены на паузу

    В регионе
    01:57

    В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/4 финала

    Футбол
    01:28

    КСИР сообщил об ударе по базе США в Ираке

    Другие страны
    01:09

    В результате атаки дрона по медресе в Чаде погибли не менее 16 человек

    Другие страны
    00:54

    Каллас: ЕС осуждает казнь гражданина Швеции в Иране

    Другие страны
    00:30

    Израиль ударил по судам ВМС Ирана в Каспийском море

    Другие страны
    00:11

    СМИ: Иран нанес ракетный удар по завод по производству СПГ в Бахрейне

    В регионе
    00:00

    Прошло 32 года со дня теракта на станции метро "20 Января" в Баку

    Происшествия
    Лента новостей