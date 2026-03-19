İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 finala yüksələn daha dörd komanda müəyyənləşib

    UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 finala vəsiqə qazanan daha 4 komanda müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində daha 4 qarşılaşma baş tutub.

    "Barselona" evdə "Nyukasl"la üz-üzə gəlib, "Qalatasaray" səfərdə "Liverpul"un qonağı olub.

    "Bavariya" doğma meydanda "Atalanta", "Totenhem" isə "Atletiko ilə qarşılaşıb.

    UEFA Çempionlar Liqası

    1/8 final, cavab oyunları

    "Barselona" (İspaniya) - "Nyukasl" (İngiltərə) 7:2

    İlk oyun - 1:1

    "Liverpul" (İngiltərə) - "Qalatasaray" (Türkiyə) 4:0

    İlk oyun - 0:1

    "Bavariya" (Almaniya) - "Atalanta" (İtaliya) 4:1

    İlk oyun - 6:1

    "Tottenhem" (İngiltərə) - "Atletiko" (İspaniya) 3:2

    İlk oyun - 2:5

    Ötən gün baş tutan matçlardan sonra PSJ (Fransa), "Real" (İspaniya), "Arsenal" (İngiltərə) və "Sportinq" (Portuqaliya) 1/4 finala vəsiqəni təmin ediblər.

    Qeyd edək ki, 1/4 finalda PSJ "Liverpul"la, "Real" "Bavariya" ilə, "Barselona" "Atletiko" ilə, "Sportinq" isə "Arsenal"la qarşılaşacaq. İlk oyunlar aprelin 7-də, cavab qarşılaşmaları isə bir həftə sonra keçiriləcək.

    В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/4 финала

    Son xəbərlər

    02:20

    Peskov: Rusiyanın ABŞ və Ukrayna ilə danışıqlarına fasilə verilib

    Region
    02:04

    SEPAH ABŞ-nin İraqdakı bazasına zərbə endirildiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    01:57

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 finala yüksələn daha dörd komanda müəyyənləşib

    Futbol
    01:39

    Çadda mədrəsəyə dron hücumu nəticəsində azı 16 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    01:23
    Foto

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının finalında qarşılaşacaq komandalar bəlli olub

    Futbol
    01:07

    Kallas: Aİ İranda İsveç vətəndaşının edamını pisləyir

    Digər ölkələr
    00:54

    İran Bəhreyndəki mayeləşdirilmiş təbii qaz kompleksinə zərbə endirib

    Region
    00:40

    Qətər XİN İranın Ras-Laffandakı sənaye mərkəzinə endirdiyi zərbələri pisləyib

    Digər ölkələr
    00:33

    İsrail Xəzər dənizində İran HDQ-nin gəmilərinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti