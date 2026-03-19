    Каллас: ЕС осуждает казнь гражданина Швеции в Иране

    ЕС осуждает казнь гражданина Швеции в Иране, что является жестоким актом бессмысленного насилия.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    "Европейский союз продолжает призывы к Ирану прекратить все казни и отменить смертную казнь в стране", - отметила Каллас.

    МИД Швеции 18 марта подтвердил, что в Иране казнен гражданин страны (имя не называется), находившийся в заключении с июня 2025 года. При этом СМИ отмечали, что гражданин Швеции, этнический иранец, Куруш Кейвани, был казнен в Иране по обвинению в шпионаже. Он получил шведский паспорт в 2019 году, но также имел иранское гражданство.

    В связи с этим посол Ирана в Стокгольме был вызван в МИД.

    "Смертная казнь - бесчеловечное, жестокое и необратимое наказание. Швеция, вместе с остальными странами ЕС, осуждает ее применение при любых обстоятельствах", - заявила глава внешнеполитического ведомства Швеции Мария Мальмер Стенергард.

    Кая Каллас МИД Швеции смертная казнь Шпионаж в пользу Израиля
