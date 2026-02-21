İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları 5 % artıb

    İnfrastruktur
    • 21 fevral, 2026
    • 13:32
    Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları 5 % artıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə 318,1 min sərnişin daşınıb.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 15,1 min sərnişin və ya 5 % çoxdur.

    2026-cı ildə hava yolu ilə sərnişin daşımalarının 99,9 % dövlət, 0,1 % isə özəl müəssisələrə məxsus nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilib.

    Hesabat dövründə bu nəqliyyat növü ilə yükdaşıma 28,2 % və ya 9,5 min ton azalaraq 24,2 min ton olub.

    Qeyd edək ki, 2026-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 18,3 milyon ton olub. Yüklərin 0,1 %-i hava yolu ilə daşınıb.

