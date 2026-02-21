В Азербайджане пассажирские перевозки воздушным транспортом выросли на 5%

В Азербайджане в январе 2026 года воздушным транспортом перевезено 318,1 тыс. пассажиров, что на 15,1 тыс. человек или 5% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В 2026 году 99,9% пассажирских перевозок воздушным транспортом осуществлялось транспортными средствами, принадлежащими государственным, а 0,1% - частным предприятиям.

В отчетный период грузоперевозки данным видом транспорта сократились на 28,2%, или 9,5 тыс. тонн, до 24,2 тыс. тонн.

Отметим, что в 2026 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в транспортном секторе, составил 18,3 млн тонн. Воздушным транспортом перевезено 0,1% грузов.