İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Rusiya Xarkova zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 12:39
    Rusiya Xarkova zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Son sutka ərzində Rusiya Silahlı Qüvvələri müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə Xarkova və vilayətin 10 yaşayış məntəqəsinə zərbələr endirib.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 5 nəfər yaralanıb, həmçinin 2 polis əməkdaşı həlak olub.

    O.Sinequbov əlavə edib ki, Xarkova endirilən zərbələr nəticəsində 2 bina, fərdi evlər, taxıl anbarı və avtomobillər zədələnib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Rusiya Silahlı Qüvvələri Xarkov
    В результате обстрела Харьковской области со стороны ВС РФ есть погибшие и раненые

    Son xəbərlər

    12:43

    Urmiya gölündə suyun səviyyəsi 68 santimetr yüksəlib

    Ekologiya
    12:39

    Rusiya Xarkova zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    12:32

    Bazar günü Azərbaycanda arabir yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:32

    Naxçıvanı su ilə təmin edən hidrotexniki qurğular yenidən qurulacaq

    İnfrastruktur
    12:27

    Naxçıvanda beş rayonda içməli su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələri qurulacaq

    İnfrastruktur
    12:13

    Naxçıvanda bir şəhər və iki rayonda suvarma ilə kollektor-drenaj şəbəkələri tikiləcək

    İnfrastruktur
    12:05

    Azərbaycan Badminton Federasiyasında baş katib vəzifəsinə yeni təyinat olub

    Fərdi
    12:01

    Naxçıvanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Tədbirlər Planı təsdiqlənib - CƏDVƏL

    İnfrastruktur
    12:00

    Ukrayna Aİ-yə zədələnmiş "Drujba" neft kəmərinin əvəzinə "Odessa-Brodı" kəmərini təklif edir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti