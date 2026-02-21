Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В результате обстрела Харьковской области со стороны ВС РФ есть погибшие и раненые

    • 21 февраля, 2026
    • 12:07
    В результате обстрела Харьковской области со стороны ВС РФ есть погибшие и раненые

    За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары БПЛА различных типов по Харькову и 10 населенным пунктам области.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

    По словам Синегубова, в результате обстрелов пострадали 5 человек, а также погибли двое полицейских.

    Он добавил, что в результате ударов в Харькове повреждены кровля и остекление окон в 2 многоквартирных домах, а также частные дома, зернохранилище и автомобили.

