В результате обстрела Харьковской области со стороны ВС РФ есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары БПЛА различных типов по Харькову и 10 населенным пунктам области.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По словам Синегубова, в результате обстрелов пострадали 5 человек, а также погибли двое полицейских.

Он добавил, что в результате ударов в Харькове повреждены кровля и остекление окон в 2 многоквартирных домах, а также частные дома, зернохранилище и автомобили.