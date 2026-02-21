В результате обстрела Харьковской области со стороны ВС РФ есть погибшие и раненые
- 21 февраля, 2026
- 12:07
За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары БПЛА различных типов по Харькову и 10 населенным пунктам области.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
По словам Синегубова, в результате обстрелов пострадали 5 человек, а также погибли двое полицейских.
Он добавил, что в результате ударов в Харькове повреждены кровля и остекление окон в 2 многоквартирных домах, а также частные дома, зернохранилище и автомобили.
