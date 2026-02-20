Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk finalçı müəyyənləşib
Komanda
- 20 fevral, 2026
- 20:01
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk finalçı müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, yarımfinalda "Ordu" klubu ilə qarşılaşan "Sabah" 83:66 hesabı ilə qalib gələrək həlledici mərhələyə yüksəlib.
Yarımfinalın ikinci matçı isə "Gəncə" və "Şəki" arasında keçiriləcək. Görüş bu gün saat 21:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun finalı fevralın 22-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
20:01
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk finalçı müəyyənləşibKomanda
19:55
Yaponiya səfiri Azərbaycanın əsas tərəfdaş və enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi rolunu vurğulayıbXarici siyasət
19:49
Əraqçi misirli həmkarını ABŞ ilə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıbRegion
19:48
ABŞ Çilinin üç məmuruna qarşı viza məhdudiyyəti tətbiq edibDigər ölkələr
19:46
Elnur Məmmədov: Bakıda sumo üzrə dünya çempionatı Tokio ilə əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verəcəkXarici siyasət
19:45
Foto
Azərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım partiyası göndəribXarici siyasət
19:44
Kurban Berdıyev: "Əvəzetmələrdən sonra bir qədər təşəbbüsü əldən verdik"Futbol
19:42
Foto
TDT ölkələrinin ticarət sahəsində əməkdaşlığına dair Anlaşma Memorandumu imzalanıbDaxili siyasət
19:33