    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk finalçı müəyyənləşib

    Komanda
    • 20 fevral, 2026
    • 20:01
    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk finalçı müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, yarımfinalda "Ordu" klubu ilə qarşılaşan "Sabah" 83:66 hesabı ilə qalib gələrək həlledici mərhələyə yüksəlib.

    Yarımfinalın ikinci matçı isə "Gəncə" və "Şəki" arasında keçiriləcək. Görüş bu gün saat 21:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun finalı fevralın 22-də keçiriləcək.

    basketbol Azərbaycan Kuboku

