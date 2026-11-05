İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Paşinyan noyabrda Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    • 05 noyabr, 2026
    • 12:40
    Paşinyan noyabrda Türkiyəyə səfər edəcək
    Nikol Paşinyan

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasında (COP31) iştirak etmək üçün Antalyaya (Türkiyə) səfər etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir özü jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    COP31 9-20 noyabr tarixlərində Antalya şəhərində keçiriləcək.

    Nikol Paşinyan COP31
    Пашинян в ноябре отправится в Турцию
    MiniBoss
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