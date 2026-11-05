Paşinyan noyabrda Türkiyəyə səfər edəcək
Region
- 05 noyabr, 2026
- 12:40
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Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasında (COP31) iştirak etmək üçün Antalyaya (Türkiyə) səfər etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir özü jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
COP31 9-20 noyabr tarixlərində Antalya şəhərində keçiriləcək.
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