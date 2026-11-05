Пашинян в ноябре отправится в Турцию
В регионе
- 05 ноября, 2026
- 12:37
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Анталью (Турция) для участия в 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Как передает Report, об этом журналистам заявил сам премьер.
"Да, у меня есть планы поехать в Анталью для участия в COP", - заявил он.
COP31 пройдет с 9 по 20 ноября в турецком городе Анталья.
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