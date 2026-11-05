Пашинян в ноябре отправится в Турцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Анталью (Турция) для участия в 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Как передает Report, об этом журналистам заявил сам премьер.

"Да, у меня есть планы поехать в Анталью для участия в COP", - заявил он.

COP31 пройдет с 9 по 20 ноября в турецком городе Анталья.