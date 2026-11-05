Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Пашинян в ноябре отправится в Турцию

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 12:37
    Пашинян в ноябре отправится в Турцию

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Анталью (Турция) для участия в 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Как передает Report, об этом журналистам заявил сам премьер.

    "Да, у меня есть планы поехать в Анталью для участия в COP", - заявил он.

    COP31 пройдет с 9 по 20 ноября в турецком городе Анталья.

    Никол Пашинян Нормализация отношений между Турцией и Арменией COP31 Анталья
    Paşinyan noyabrda Türkiyəyə səfər edəcək
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