Əraqçi misirli həmkarını ABŞ ilə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıb
- 20 fevral, 2026
- 19:49
İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçi misirli həmkarı Bədr Abdel Ati ilə telefonla danışıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
Tərəflər regional və beynəlxalq hadisələr barəsində fikir mübadiləsi aparıblar.
A.Əraqçi nüvə məsələsi ilə bağlı İranın mövqeyini ətraflı şəkildə izah edib və misirli həmkarını Cenevrədə ABŞ ilə keçirilən son görüş barədə məlumatlandırıb.
Misirin XİN rəhbəri davam edən diplomatik prosesə dəstəyini ifadə edib və hər iki tərəf üçün məqbul olan çərçivəyə nail olmaq məqsədilə məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
#Iran, #Egypt Foreign Ministers hold phone call— Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran (@IRIMFA_EN) February 20, 2026
Badr Abdelatty, Minister of Foreign Affairs of Egypt, held a telephone conversation with Seyed Abbas Araghchi, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, during which the two sides exchanged views on regional… pic.twitter.com/zjy0XJyG1A