Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 22:12
    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 октября встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    Как сообщает Report, Эмомали Рахмон выразил главе государства признательность за приглашение на Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и гостеприимство.

    В ходе беседы было выражено удовлетворение дружественными отношениями между двумя странами, состоялся обмен мнениями о возможностях углубления многостороннего сотрудничества.

    Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения отношений между нашими странами, а также укрепления сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

    Ильхам Алиев Эмомали Рахмон
    İlham Əliyev Tacikistan Prezidenti ilə görüşüb
    President Ilham Aliyev met with President of Tajikistan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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