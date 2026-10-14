Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана
Внешняя политика
- 14 октября, 2026
- 22:12
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 октября встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Как сообщает Report, Эмомали Рахмон выразил главе государства признательность за приглашение на Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и гостеприимство.
В ходе беседы было выражено удовлетворение дружественными отношениями между двумя странами, состоялся обмен мнениями о возможностях углубления многостороннего сотрудничества.
Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения отношений между нашими странами, а также укрепления сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.
İlham Əliyev Tacikistan Prezidenti ilə görüşüb
President Ilham Aliyev met with President of Tajikistan
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